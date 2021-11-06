Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü
Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.
Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.
Sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eski milli futbolcu-yorumcu Rıdvan Dilmen ile çekildiği fotoğrafı paylaşan Mesut, Türkçe ve İngilizce olarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Rıdvan Dilmen hocam ile futbol sohbeti." notunu düştü.