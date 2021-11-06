  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü
Spor

Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü

Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Yeniakit Publisher
2021-11-06 00:27:00 -
Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü

Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

Sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eski milli futbolcu-yorumcu Rıdvan Dilmen ile çekildiği fotoğrafı paylaşan Mesut, Türkçe ve İngilizce olarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Rıdvan Dilmen hocam ile futbol sohbeti." notunu düştü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı
Spor

A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı

A Milli Takım'ın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Cebelitarık ve Karadağ ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu...
Emekli Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz çağrısı: Türkiye acilen bunu yapmalı
Gündem

Emekli Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz çağrısı: Türkiye acilen bunu yapmalı

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, Doğu Akdeniz'deki son gelişmelere ilişkin dikkat çeken uyarılarda bulundu.
MHP'den Lütfü Türkkan'a çok sert tepki!
Siyaset

MHP'den Lütfü Türkkan'a çok sert tepki!

MHP'den, şehit yakını bir vatandaşın kız kardeşine küfür ederek ahlak yapısını ortaya koyan İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a çok ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay