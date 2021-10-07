Fenerbahçeli eski futbolcu Van der Wiel'den olay sözler: Aziz Yıldırım tarafından tehdit edildim
Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Hollandalı sağ bek Gregory Van der Wiel, eski başkan Aziz Yıldırım tarafından tehdit edildiğini açıkladı.
Fenerbahçe'nin 2016'da Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint Germain'den kadrosuna kattığı Gregory Van der Wiel, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Hollandalı futbolcu, sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım'la ilgili konuştu. İşte CONVO Talkshaw adlı kanala konuşan Gregory Van der Wiel'in açıklamaları...
Bedelsiz olarak geldi
Gregory Van der Wiel, 2016-2017 sezonu başında Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint Germain'den bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Tecrübeli futbolcu forma giydiği dönemde bir türlü istenilen performansı gösteremedi.
Gol atamadı
Tecrübeli sağ bek Türkiye'de forma giydiği dönemde Süper Lig deviyle 17 resmi maçta süre aldı. Hollandalı isim bu karşılaşmalarda rakip fileleri havalandırma başarısı gösteremedi. Van der Wiel, Fenerbahçe'de forma giydiği bin 485 dakikada 1 asist katkısı sağladı.
'Başkan tarafından tehdit edildim'
Sarı-lacivertlilerde forma giydiği dönemle ilgili konuşan Van der Wiel şu şekilde konuştu:
Fenerbahçe'de geçirdiğim bir yılın ardından takımdan ayrılmak istedim. Eşim hamileydi. Türkiye'de başkan tarafından tehdit edildim.
'Hayatım pahasına bu kararı vermek zorundaydım'
Tecrübeli futbolcu daha sonra sözlerine, "Dolayısıyla oradan ayrılmalıydım. Neredeyse hayatım pahasına bu kararı vermek zorundaydım" ifadeleriyle son verdi.
17 gol, 45 asist
Gregory Van der Wiel, aktif futbolculuk kariyerinde 380 resmi maçta süre aldı. Hollandalı oyuncu rakip fileleri 17 kez havalandırma başarısı gösterdi. Tecrübeli sağ bek aynı sürede 45 asist üretti.
Hollanda'da 46 maç
33 yaşındaki sağ bek Hollanda Milli Takımı formasıyla 46 maçta şans buldu. Bu karşılaşmalarda gol sevinci yaşamayan oyuncu, aynı zamanda Hollanda U-21 ile Hollanda U-19 takımlarında da forma giydi.