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Spor Fenerbahçeli Bruma için skandal sözler! Kulaklarınıza inanamayacaksınız...
Spor

Fenerbahçeli Bruma için skandal sözler! Kulaklarınıza inanamayacaksınız...

Fenerbahçe'de tartışmalı Bruma transferinin yankıları sürerken PSV cephesinden çok çarpıcı açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2023-01-24 22:24:00 -
Fenerbahçeli Bruma için skandal sözler! Kulaklarınıza inanamayacaksınız...

Fenerbahçe'de tartışmalı Bruma transferinin yankıları sürerken PSV cephesinden çok çarpıcı açıklama geldi.

Fenerbahçe'de Bruma transferinin yankıları sürüyor. Sarı-Lacivertlilerin, Bruma'nın bonservisini 4,250 milyon euro karşılığında almasının ardından taraftarlar sosyal medyada ayaklanmıştı. Konuyla ilgili PSV cephesinden de çok konuşulacak açıklamalar geldi.

Fenerbahçeli taraftarların Bruma transferine dair tepkileri sürerken, PSV'nin efsane futbolcusu konuyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Hollanda devinin iz bırakan isimlerinden Van de Kerkhof, Bruma'yı yerden yere vurdu.

Fenerbahçe'nin Bruma'nın bonservisini almasına değinen efsane isim, "Bu hafta aldığım en güzel haberdi" dedi. Sözlerinin devamında ifadelerini sertleştiren Kerkhof, Bruma'nın PSV'nin bu yüzyıldaki en kötü transferi olduğunu belirtti ve "Bana göre futbolu bırakmalı" şeklinde konuştu.

Akşam'a göre; Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda sadece 5 maça çıkan Bruma gol sevinci yaşayamazken 1 asistlik katkı verdi.

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