Fenerbahçeli Altay gözyaşları içinde sahadan ayrıldı
Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor'la karşılaştı. Maçın 69. dakikasında Konyaspor atağında rakip takım oyuncusuyla çarpışan sarı-lacivertlilerin kalesini koruyan Altay Bayındır, sakatlanarak gözyaşları içinde sahayı terk etti. Konyaspor maçı 2-1’lik skorla kazandı.
Konyaspor maçında Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır talihsiz bir sakatlık yaşadı.
Sol omuzundan sakatlandı
69. dakikada gerçekleşen Konyaspor atağında rakip takım futbolcusuyla çarpışan genç kaleci acı içinde yerde kaldı. Sol omuzunu tutan eldiven gözyaşları içinde sahayı terk etti. Sarı-lacivertlilerde yaşanan bu sakatlık sonrası Berke Özer kaleye geçti.