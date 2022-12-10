Fenerbahçe'den yılın transfer hamlesi! Olay olacak...

Sarı-Lacivertliler'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Altay'la henüz yeni bir anlaşma sağlanamadı. Portekiz basını ise Hırvat kaleci Dominik Livakovic ismini gündeme getirdi.

Akşam'a göre; Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda biten Altay Bayındır'la henüz yeni bir anlaşma sağlanamadı. Genç kaleci, bu sezon yediği hatalı goller nedeniyle taraftardan yoğun tepki almıştı.

Teknik Direktör Jesus'un arkasında durmasıyla bu tepkiler azalsa da Altay'ın yeni sözleşme konusunda kararsız olduğu iddia ediliyor. Ayrıca dış basındaki haberlere göre; Inter ve Napoli, Altay ile ilgileniyor. Fenerbahçe, milli kaleciyle yapılacak görüşmelerin olumsuz sonuçlanma ihtimaline karşı alternatiflere bakacak.

Portekiz haber sitesi 'contilnetnoticias'ın haberine göre; Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'de forma giyen Hırvat kaleci Dominik Livakovic ile ilgileniyor. 27 yaşındaki başarılı kaleci Dünya Kupası son 16 turunda Japonya'nın 3 penaltısını çıkartarak Hırvatistan'ı çeyrek fi nale taşımıştı. Transfermarkt verilerine göre 8.5 milyon euroluk değeri bulunan oyuncunun Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'le 2024 yılına kadar mukavelesi var.