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Spor Fenerbahçe'den yılın transfer çalımı!
Spor

Fenerbahçe'den yılın transfer çalımı!

Bu sezon 'Dört Büyükler'i peşine katan Adana Demirspor'un milli savunma oyuncusu Samet Akaydın için Fenerbahçe'nin bir adım önde olduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-06 13:33:00 -
Fenerbahçe'den yılın transfer çalımı!

Bu sezon 'Dört Büyükler'i peşine katan Adana Demirspor'un milli savunma oyuncusu Samet Akaydın için Fenerbahçe'nin bir adım önde olduğu belirtildi.

Bu sezon sergilediği performansla herkesi kendine hayran bırakan ve dört büyükleri de bir süredir peşinden koşturan Samet Akaydın için, Fenerbahçe bir adım önde... Ara transferde savunmasına takviye yapacak olan Sarı-Lacivertliler, Jesus’un da onay verdiği Milli stoper için Adana Demirspor’a talip olduklarını iletti.

Fenerbahçe’nin, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 28 yaşındaki stoper Samet Akaydın için Adana Demirspor’la söz kestiği öğrenildi.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 28 yaşındaki futbolcu için tarafların bu görüşmede söz kestiği öğrenildi. Şu an için rakamların netleşmediği ama Fenerbahçe’nin artık bu transferde ezeli rakiplerini geride bıraktığı belirtiliyor.

Trabzon doğumlu, 1.90 boyundaki Samet Akaydın, Ocak 2021’de geldiği Adana Demirspor’dan önce Keçiörengücü, Şanlıurfaspor, Sancaktepe Belediye ve Arsinspor’un yanı sıra Boluspor, İdmanocağı ve Trabzonspor’un altyapı takımlarında görev yaptı.

Sarı-Lacivertliler, 28 yaşındaki savunmacıyı ocak ayında kadrosuna katmak üzere ezeli rakiplerinin önüne geçti.

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