Fenerbahçe'den yılın çalımı! Çağrı Hakan Balta resmen imzayı attı, antrenmana çıktı

Türk futbolunun lokomotifi Fenerbahçe, "gençleşme ve millileşme" hamlesinde büyük bir adım daha attı. Galatasaray altyapısında yetişen ve sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Çağrı Hakan Balta, sarı-lacivertli renklere bağlandı.

Teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla tanışan genç oyuncunun oldukça istekli olduğu gözlendi. Fenerbahçe'de Çağrı Hakan Balta'nın kısa sürede takıma adapte edilmesi ve performansına göre maç kadrolarında değerlendirilmesi bekleniyor.

İŞTE TRANSFERİN BEDELİ

Sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'a bu transfer için 3-4 Milyon TL yetiştiricilik bedeli ve sonraki transferden de yüzde 10 pay ödeyecek.

U19 TAKIMINDA 21 MAÇ 6 GOL

Galatasaray'ın U19 takımında bu sezon 21 maçta süre bulan Çağrı Balta, 6 kez ağları havalandırdı.