Fenerbahçe'den yılın çalımı! Çağrı Hakan Balta resmen imzayı attı, antrenmana çıktı

Fenerbahçe, Türk futbolunun geleceğine yatırım yapmaya devam ediyor. Galatasaray ile yollarını ayıran genç golcü Çağrı Hakan Balta'yı kadrosuna katan sarı-lacivertliler, hem bir yeteneği bünyesine kattı hem de ezeli rakibine unutulmaz bir transfer çalımı attı. Genç yıldız adayı, ayağının tozuyla Nottingham Forest maçı hazırlıklarına katılarak ilk idmanına çıktı.

Türk futbolunun lokomotifi Fenerbahçe, "gençleşme ve millileşme" hamlesinde büyük bir adım daha attı. Galatasaray altyapısında yetişen ve sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Çağrı Hakan Balta, sarı-lacivertli renklere bağlandı.

Fenerbahçe'nin Galatasaray'dan transfer ettiği Çağrı Hakan Balta sarı lacivertlilerin Nottingham Forrest maçı öncesi gerçekleştirilen antrenmanına katıldı.

Fenerbahçe, kadrosunu Galatasaray'dan ayrılan Çağrı Hakan Balta ile güçlendirdi. Yeni transfer, Nottingham Forest maçı öncesinde Fenerbahçe formasıyla ilk antrenmanına çıktı.

Teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla tanışan genç oyuncunun oldukça istekli olduğu gözlendi. Fenerbahçe'de Çağrı Hakan Balta'nın kısa sürede takıma adapte edilmesi ve performansına göre maç kadrolarında değerlendirilmesi bekleniyor.

İŞTE TRANSFERİN BEDELİ

Sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'a bu transfer için 3-4 Milyon TL yetiştiricilik bedeli ve sonraki transferden de yüzde 10 pay ödeyecek.

U19 TAKIMINDA 21 MAÇ 6 GOL

Galatasaray'ın U19 takımında bu sezon 21 maçta süre bulan Çağrı Balta, 6 kez ağları havalandırdı.

