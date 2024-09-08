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Spor Fenerbahçe’den tarihi transfer çalımı! Filip Kostic’i resmen açıkladı
Spor

Fenerbahçe’den tarihi transfer çalımı! Filip Kostic’i resmen açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-09-08 20:52:00 - 2024-09-08 20:53:15
Fenerbahçe’den tarihi transfer çalımı! Filip Kostic’i resmen açıkladı

Fenerbahçe, Galatasaray'ın da gündemine gelen Juventus forması giyen Filip Kostic transferi için prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, hücum hattına bir takviyede daha bulundu. Sarı-lacivertliler, Juventus forması giyen Filip Kostic'i renklerine bağlamak için geri sayıma geçti.


Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kulübümüz, Filip Kostic’in kiralık transferi konusunda kulübü Juventus FC ve oyuncu ile prensip anlaşmasına varmıştır.

Kostic sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için İstanbul’a davet edilmiştir.”

 

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