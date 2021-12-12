Fenerbahçe'den sürpriz transfer! 'Kadroya katmak istiyorlar'

Ara transfer döneminde kalesine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'nin Sinan Bolat'ı gündemine aldığı ileri sürüldü.

Altay Bayındır'ın uzun süreli sakatlığı nedeniyle kaleyi genç file bekçisi Berke Özer'e emanet eden sarı lacivertliler, tecrübeli bir kaleciyi kadrosuna katmak istiyor. Belçika basınında çıkan haberlere göre; Fenerbahçe, Gent forması giyen Milli kaleci Sinan Bolat için girişimlere başlayacak.

Sezon sonunda Gent ile sözleşmesi bitecek olan Sinan'ın, acilen ekstra bir kaleciye ihtiyacı olan Fenerbahçe'ye Ocak ayında transfer olarak takımına bonservisi bedeli kazandırabileceği belirtiliyor.

29 maçta 22 gol yedi

Bu sezon Gent kalesini 29 resmi maçta koruya tecrübeli file bekçisi, 22 gol yerken, 5 kez de kalesini gole kapattı.

Galatasaray'da da forma giydi

Türkiye'de Galatasaray ve Kayserispor formalarını giyen 33 yaşındaki kalecinin kariyerinde Genk, Standart Liege, Porto, Brugge, Nacional, Arouca ve Antwerp takımları bulunuyor.

Kaynak: star.com.tr