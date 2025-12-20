  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Epstein Dosyaları Açıldı! Rezillik dünyaya saçıldı… Clinton ve Michael Jackson detayı ortalığı karıştırdı

CHP'nin vatandaşa hizmeti böyle oluyor! İETT şoförünün tartıştığı bisikletliye çarptı

Milyonları ilgilendiren düzenleme: Araç devrinde yeni harç düzenlemesi

Şüphe içinde şüphe! Sır gibi diplomat ölümleri

Trump’tan Venezuela’ya 'Narko' ablukası: Maduro’nun ailesi yaptırım kıskacında

CHP nereye el atsa rezil oluyor! İşte yaşancı Ali Mahir’in ÖLDÜ dediği fil

Yaşlı adam neye uğradığını şaşırdı! Bu da alkollü kadın terörü

Sakarya ve Kocaeli'nin su kaynağı! Sapanca Gölü'nden üzen haber

Bakan Güler yeni çalışmayı duyurdu: 3 çocuğu olan aileler 1'inin askerlik yerini seçebilecek

Bakan Güler’den sınır ötesine net mesaj: SDG'nin ferdi entegrasyonu şart
Spor Fenerbahçe'den Sadettin Saran açıklaması: Hukuki işlem başlatılacaktır
Spor

Fenerbahçe'den Sadettin Saran açıklaması: Hukuki işlem başlatılacaktır

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'den Sadettin Saran açıklaması: Hukuki işlem başlatılacaktır

Fenerbahçe, Başkan Sadettin Saran'ın uyuşturucu soruşturmasında ifade vermesine ilişkin açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüp, süreçle ilgili dezenformasyon yapan kişi ve kurumlar hakkında hukuki girişimlerde bulunulacağını ifade etti.

Fenerbahçe'den açıklama geldi. Sarı lacivertli kulübün resmi hesaplarından yapılan açıklamada, "Yaşanan süreçle ilgili olarak; soruşturmanın gizliliğini ihlal eden, kamuoyunu yanıltıcı nitelikte dezenformasyon yapan her türlü kişi ve kurum hakkında gerekli hukuki girişimlere ivedilikle başlanacağını kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri yer aldı.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

Kamuoyuna Duyuru

Başkanımız Sayın Sadettin Saran, yürütülmekte olan bir soruşturma kapsamında bugün saat 10.00 itibarıyla Cumhuriyet Başsavcılığına davet edilmiş, savcılıkta ifade alma sürecinin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumundaki işlemleri gerçekleştirilmiş ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.

Yaşanan süreçle ilgili olarak; soruşturmanın gizliliğini ihlal eden, kamuoyunu yanıltıcı nitelikte dezenformasyon yapan her türlü kişi ve kurum hakkında gerekli hukuki girişimlere ivedilikle başlanacağını kamuoyunun bilgisine sunarız.

Uyuşturucudan ifade veren Sadettin Saran hakkında flaş gelişme
Uyuşturucudan ifade veren Sadettin Saran hakkında flaş gelişme

Spor

Uyuşturucudan ifade veren Sadettin Saran hakkında flaş gelişme

Sadettin Saran’a akıl almaz destek! Soruşturma uyuşturucu, tezahürat 'dik dur eğilme'
Sadettin Saran’a akıl almaz destek! Soruşturma uyuşturucu, tezahürat 'dik dur eğilme'

Spor

Sadettin Saran’a akıl almaz destek! Soruşturma uyuşturucu, tezahürat 'dik dur eğilme'

Salıverilen Sadettin Saran ilk iş bakın ne yaptı
Salıverilen Sadettin Saran ilk iş bakın ne yaptı

Spor

Salıverilen Sadettin Saran ilk iş bakın ne yaptı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23