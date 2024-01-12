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Spor Fenerbahçe'den Rade Krunic açıklaması
Spor

Fenerbahçe'den Rade Krunic açıklaması

Yeniakit Publisher
2024-01-12 15:05:00 -
Fenerbahçe'den Rade Krunic açıklaması

Fenerbahçe, Rade Krunic ve kulübü AC Milan ile prensip anlaşmasına vardığını açıkladı. Oyuncu, sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için bugün İstanbul’a gelecek.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'nin ardından bir transferi daha açıklamaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli ekip, Milan forması giyen Bosna Hersekli orta saha Rade Krunic'in transferi konusunda oyuncu ve kulübüyle prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı. Tecrübeli oyuncu, sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için bugün İstanbul’a gelecek.

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