Fenerbahçe'den Rade Krunic açıklaması
Fenerbahçe, Rade Krunic ve kulübü AC Milan ile prensip anlaşmasına vardığını açıkladı. Oyuncu, sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için bugün İstanbul’a gelecek.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'nin ardından bir transferi daha açıklamaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli ekip, Milan forması giyen Bosna Hersekli orta saha Rade Krunic'in transferi konusunda oyuncu ve kulübüyle prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı. Tecrübeli oyuncu, sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için bugün İstanbul’a gelecek.
Spor
Resmi duyuru yapılacak! Fenerbahçe Bonucci'nin partnerini buldu bile! Yer yerinden oynayacak...
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Spor
Bomba detaylar: Tadic, Cengiz Ünder var sana gerek yok! Artık dayanamadı, Fenerbahçe'den ayrılıyor