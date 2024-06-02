Fenerbahçe'den Mourinho paylaşımı geldi!
Fenerbahçe, bugün İstanbul'a gelmesi beklenen yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile ilgili bir paylaşım yaptı.
Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'nun transferini açıklamaya hazırlanıyor.
Sarı lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "MOU zamanı" ifadelerine yer verilerek kum saati emojisi kullanıldı. Paylaşımdaki görselde ise Mourinho'nun fotoğrafıyla birlikte, 19.00'u gösteren bir saat dikkat çekti.
Portekizli teknik adamın bugün 14.30'da İstanbul'da olacağı açıklanmıştı. Mourinho için bu akşam saat 19.00'da ise Ülker Stadı'nda bir imza töreni düzenlenecek.