Fenerbahçe'den Miha Zajc açıklaması
Fenerbahçe, Miha Zajc'ın transfer olacağı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.
Fenerbahçe Kulübü, Miha Zajc'ın transfer olacağına dair iddialar hakkında bir açıklama yaptı.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Miha Zajc ile ilgili çıkan transfer haberleri gerçeği yansıtmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.
Miha Zajc'ın Başakşehir'e transfer olacağı iddia ediliyordu. Sloven futbolcu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 5 resmi maçta süre aldı. 27 yaşındaki orta saha bu süreçte rakip fileleri 1 kez havalandırdı.