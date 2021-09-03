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Spor Fenerbahçe'den Miha Zajc açıklaması
Spor

Fenerbahçe'den Miha Zajc açıklaması

Fenerbahçe, Miha Zajc'ın transfer olacağı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-09-03 06:58:00 -
Fenerbahçe'den Miha Zajc açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, Miha Zajc'ın transfer olacağına dair iddialar hakkında bir açıklama yaptı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Miha Zajc ile ilgili çıkan transfer haberleri gerçeği yansıtmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Miha Zajc'ın Başakşehir'e transfer olacağı iddia ediliyordu. Sloven futbolcu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 5 resmi maçta süre aldı. 27 yaşındaki orta saha bu süreçte rakip fileleri 1 kez havalandırdı.

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