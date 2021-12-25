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Spor Fenerbahçe'den Meyer kararı
Spor

Fenerbahçe'den Meyer kararı

Fenerbahçe'de Mergim Berisha ile birlikte transfer edilen Max Meyer, bir türlü bekleneni veremedi. Alman orta saha ile yollar ayrılacak.

Yeniakit Publisher
2021-12-25 14:26:00 -
Fenerbahçe'den Meyer kararı

Fenerbahçe'de Mergim Berisha ile birlikte transfer edilen Max Meyer, bir türlü bekleneni veremedi. Alman orta saha ile yollar ayrılacak.

Alman orta saha, aynı menacerlik şirketinin oyuncusu olan Mergim Berisha ile birlikte transfer edilmişti. Ancak Meyer, Antwerp deplasmanı dışında bir türlü bekleneni veremedi.

Pereira, her şeye rağmen 26 yaşındaki oyuncuyu kadroya alıp, zaman zaman şans veriyordu. Ancak Portekizli hoca, Fenerbahçe ’deki son maçı olan Beşiktaş derbisinde Meyer’i tribüne yolladı.

Son olarak Zeki Murat Göle de Karagümrük maçının kadrosunda kendisine yer vermedi. Üzeri çizilen Alman oyuncudan kulüp bulması istendi.

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