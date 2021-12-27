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Spor Fenerbahçe'den Luiz Gustavo ve Serdar Aziz açıklaması
Spor

Fenerbahçe'den Luiz Gustavo ve Serdar Aziz açıklaması

Fenerbahçe, Luiz Gustavo'nun arka üst adale yapışma yerinde tendinit bulguları tespit edildiğini ve sağ elinde kırık bulunan Serdar Aziz'in sahada bireysel antrenman yaptığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-27 16:38:00 -
Fenerbahçe'den Luiz Gustavo ve Serdar Aziz açıklaması

Fenerbahçe, Luiz Gustavo'nun arka üst adale yapışma yerinde tendinit bulguları tespit edildiğini ve sağ elinde kırık bulunan Serdar Aziz'in sahada bireysel antrenman yaptığını açıkladı.

Sarı-lacivertlilerde Luzi Gustavo ve Serdar Aziz'in sakatlıkları devam ediyor.

Fenerbahçe'den iki oyuncunun sakatlığıyla ilgili açıklama geldi.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Arka üst adale yapışma yerinde tendinit bulguları tespit edilen Luiz Gustavo günü tedavi programları ile geçirirken; sağ elinde kırık bulunan Serdar Aziz sahada bireysel antrenman yaptı." ifadeleri kullanıldı.

 

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