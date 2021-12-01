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Spor Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci açıklaması
Spor

Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, Göztepe maçının ardından rakip oyuncu ile girdiği münakaşa nedeniyle disiplin kuruluna sevk edilen İrfan Can Kahveci ile ilgili bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 18:26:00 -
Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci açıklaması

Fenerbahçe, ortaya çıkan İrfan Can Kahveci görüntüleri için yaptığı açıklamada "Görüntülerde sabit olduğu üzere futbolcumuz İrfan Can Kahveci ile rakip oyuncu arasında gerçekleşen diyaloğun kesinlikle bir ‘saldırı’ niteliğinde olmadığı, bir itiş kakıştan ibaret olduğu net bir şekilde görülmektedir" dedi.

Fenerbahçe 'den Göztepe maçının devre arasında koridorda yaşanan Atakan Çankaya ile İrfan Can Kahveci olayıyla ilgili bir açıklama geldi.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde;

30 Kasım 2021 tarihinde gerçekleşen Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sevklerine ilişkin görüşlerimizi Genel Sekreterimiz Burak Kızılhan bugün yaptığı açıklamalarla değerlendirmişti.

Gün içerisinde ortaya çıkan görüntüler, Genel Sekreterimizin Kulübümüz adına yapmış olduğu açıklama ve tespitlerin ne kadar doğru olduğunu gözler önüne sermiştir.

Görüntülerde sabit olduğu üzere futbolcumuz İrfan Can Kahveci ile rakip oyuncu arasında gerçekleşen diyaloğun kesinlikle bir ‘saldırı’ niteliğinde olmadığı, bir itiş kakıştan ibaret olduğu net bir şekilde görülmektedir.

Maç içerisinde yaşanan ve koridorda devam eden sataşmalardan doğan ikili diyaloğun sonunda yaşananlar futbol sahalarında hemen her hafta karşılaştığımız diyaloglardan farklı değildir.

Bu görüntüler doğrultusunda saldırı niteliği ile PFDK’ya sevk edilen futbolcumuz İrfan Can Kahveci’ye yönelik ilgili kurumun bu yapılan vahim hatayı düzelteceğine inanıyor;

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak oyuncumuzun hakkını sonuna kadar savunacağımızı camiamıza ve tüm spor kamuoyuna bildiriyoruz.

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