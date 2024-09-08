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Spor Fenerbahçe'den Galatasaray'a unutulmayacak transfer çalımı
Spor

Fenerbahçe'den Galatasaray'a unutulmayacak transfer çalımı

Yeniakit Publisher
2024-09-08 16:29:00 -
Fenerbahçe'den Galatasaray'a unutulmayacak transfer çalımı

Fenerbahçe, Galatasaray'ın peşinden koştuğu Sırp futbolcu Filip Kostic'in transferini bitiriyor.

13 Eylül Cuma akşamı sona erecek transfer dönemi öncesinde sarı-lacivertliler, son hamlesini kanat bölgesine yapmaya hazırlanıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe, Filip Kostic transferi için Juventus ile anlaşma sağladı.

Sırp oyuncunun Fenerbahçe'ye transferi satın alma opsiyonlu kiralık şekilde gerçekleşecek.

Fenerbahçe, Juventus'un ardından kişisel şartlar için Kostic tarafıyla masaya oturdu.

Sarı-lacivertliler, 31 yaşındaki futbolcunun temsilcisi Alessandro Lucci ile görüşmelere başladı.

Bu görüşmelerden de Fenerbahçe ve Kostic tarafı arasında anlaşma çıktı.

Fenerbahçe, tüm bu gelişmelerin ardından Kostic için seyahat planlaması da yaptı. Kostic'in bu akşam (pazar) saat 21.30 sularında İstanbul'a geleceği ortaya çıktı.

Deneyimli kanat oyuncusu Kostic, geçen sezon 33 müsabakada 2 bin 107 dakika süre aldı. Yaptığı 4 asistle takımına katkı sağladı.

Güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro olarak gösterilen Filip Kostic'in kulübü Juventus ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın da gündemine gelen Kostic, sarı-kırmızılı takıma gitmeye ikna olmamış ve görüşmeler tıkanmıştı.

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