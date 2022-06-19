Fenerbahçe'den dev takas! Abdülkerim için o oyuncusunu önerdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un listesinde birçok oyuncu bulunurken, Başkan Ali Koç ve yönetimi bu doğrultuda çalışmalarına devam ediyor.

Yeni transferleri Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları öncesinde tamamlamak isteyen Fenerbahçe, yerli havuzu için flaş bir adım attı.

Geçen sezonun sürpriz takımı Konyaspor'un flaş ismi Abdülkerim Bardakçı gösterdiği performansla devlerin ilgisini çekmişti.

Başarılı stoper için özellikle Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgisinin olduğu bilinirken, A Spor'un haberine göre; Sarı-Lacivertliler, 27 yaşındaki stoper için resmi teklifini yaptı.

Yeni sezonda Jorge Jesus yönetiminde şampiyonluktan başka bir sonuç düşünmeyen Kanarya, Yeşil-Beyazlılar'a 2.2 milyon Euro + Mbwana Samatta'yı önerdi. Konyaspor ise teklifi düşünmek için süre istedi.

Abdülkerim stoper olmasına rağmen geride bıraktığımız sezon çıktığı 34 maçta 5 gol, 4 asistle oynamıştı.

Samatta ise geçen sezonu Belçika ekibi Royal Antwerp'te kiralık geçirmiş, 41 karşılaşmada forma giymiş ve 9 kez ağları sarsarken 4 de asist yapma başarısı göstermişti.

A Spor'da transfere dair detayları paylaşan Ahmet Selim Kul şu ifadeleri kullandı:

Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce Abdülkerim Bardakçı için Konyaspor başkanıyla sözlü temas olduğunu ifade etmiştik.

Sarı-lacivertli ekip, Abdülkerim Bardakçı için resmi teklifini sundu. Fenerbahçe'nin teklifi, 2.2 milyon Euro + Samatta.

Beşiktaş'ın da oyuncuyla ilgisi var. Teklife henüz yanıt gelmedi. Bir pazarlık süreci olacaktır.

Süreç içerisinde planlama da değişebilir. Şu an için Fenerbahçe teklifi ortaya koydu. Bu teklif üzerinden pazarlık süreci yaşanacaktır.