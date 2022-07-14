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Spor Fenerbahçe'den çifte transfer
Spor

Fenerbahçe'den çifte transfer

Fenerbahçe resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Tiago Çukur ile 4 yıllık; Joshua King ile 2 yıllık sözleşmeye imza attığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-07-14 01:03:00 - 2022-07-14 01:04:28

Fenerbahçe Kulübü, 19 yaşındaki milli futbolcu Tiago Çukur ile 4 yıllık sözleşmenin imzalandığını duyurdu. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Tiago Çukur'un imza töreninin, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde, yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki'nin katılımıyla gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, "Tiago Çukur'a 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçe'miz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadesi de kullanıldı.

Fenerbahçe’de transfer çalışmaları devam ediyor

Fenerbahçe, dün akşam saatlerinde İstanbul’a gelen Joshua King ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Fenerbahçe’de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, prensip anlaşmasına varıp, dün İstanbul’a getirdiği Norveçli forvet Joshua King’i 2 yıllığına kadrosuna kattı.

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