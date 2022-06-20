Fenerbahçe'den beklenen Nwakaeme açıklaması!

Trabzonspor'dan ayrıldığını sosyal medya hesabından yaptığı sitemli paylaşımla duyuran Anthony Nwakaeme için son günlerde Fenerbahçe'ye gideceği yönünde iddialar ortaya atılırken, Sarı-Lacivertli kulüpten bu söylentilere dair flaş bir açıklama geldi.

Transfer döneminin başlaması ile birçok transfer iddiası ortaya atılırken bunlardan biri de geçtiğimiz günlerde Trabzonspor'dan ayrıldığını duyuran Nwakaeme'nin Fenerbahçe yolunda olduğu söylentileriydi.

Sarı-Lacivertli kulüpten bu iddialara dair flaş bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada Fenerbahçe, Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Anthonyony Nwakaeme'nin kendilerine önerildiğini ancak kulübün bu öneriyi geri çevirdiğini açıkladı.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

"Kulübümüzün, Anthony Nwakaeme ile ilgili ne geçmişte ne de mevcut transfer döneminde hiçbir teması dolayısıyla transfer girişimi olmamıştır.

Bununla beraber söz konusu futbolcunun menajeri Kulübümüzle temasa geçtiğinde futbolcu ile ilgilenmediğimiz kendilerine ifade edilmiştir."