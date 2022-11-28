Fenerbahçe'den beklenen Arda Güler kararı!

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı. Sarı-lacivertli yönetim, adı Barcelona, PSG, Napoli, Tottenham, Milan ve Borussia Dortmund gibi birçok dev kulüple anılan 17 yaşındaki futbolcuyla ilgili kararını verdi. Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler, forma şansı bulduğu dönemlerde gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandı.

Sarı-lacivertli taraftarların gözdesi olan 17 yaşındaki yıldızın adı birçok Avrupa deviyle anılıyor.

Özellikle İngiliz temsilcisi Tottenham, uzun süredir Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler için devrede bulunuyordu. Fenerbahçe yönetimi ise bu konuyla ilgili nihai kararını verdi. Yapılacak teklif ne kadar yüksek olursa olsun 17 yaşındaki futbolcu bu sezonu sarı-lacivertli forma altında tamamlayacak.

Akşam'a göre; yaz transfer döneminde ise durum değişebilir. Arda'nın mukavelesinde satın alma opsiyonları bulunsa da genç futbolcunun Fenerbahçe'nin menfaatleri doğrultusunda hareket edeceği öğrenildi. Yani muhtemel tekliflerde genç yıldız, talip olan kulüpten daha yüksek bir bonservis bedeli talep edecek.

Böylece yönetimin de eli rahatlamış oldu. Mevcut sözleşmeye göre; Arda bu sezon en az 1500 dakika forma giymezse, sadece 5 milyon euroya ayrılma ihtimali bulunuyor. Sonrasında ise 25 ve 30 milyon euroluk opsiyon maddeleri var. Ancak Arda'nın, yönetimi zor durumda bırakması beklenmiyor. Bu sebeple yapılacak teklifler, opsiyon maddelerine göre olmayacak.