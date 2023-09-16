Fenerbahçe'den "15 milyon Euro" iddiasına çok sert cevap!

Fenerbahçe Kulübü, Manchester United'dan transfer ettiği Fred ile ilgili bir iddiaya sert şekilde cevap verdi.

Fenerbahçe Kulübü, Sabah Gazetesi yazarlarından Levent Tüzemen'in canlı yayındaki sözlerine sert bir şekilde cevap verdi.

Levent Tüzemen, Galatasaray'ın da gündeminde olan Fred için canlı yayında "Manchester United yöneticisi 'Fred için 6-7 bekliyorduk 15 gelince hemen sattık' demiş" ifadelerini kullandı. Daha sonra Fenerbahçe muhabiri Ahmet Selim Kul'un böyle bir açıklamanın gerçek olmadığını söylemesi üzerine canlı yayında gergin anlar yaşandı.

Konuyla ilgili Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada "Yayın sırasında, aynı kanalın bir başka yetkilisi tarafından açıkça ortaya konan gerçeklerle ilgili şahsın düştüğü acınası durumun ibretlik olduğunu vurguluyor; bu şahsın Kulübümüz ve değerleri hakkında konuşmaktan imtina etmesini beklediğimizi, zorunlu kalmadıkça Kulübümüz hakkında konuşmamasını, Fenerbahçe Spor Kulübü'nü, sporcularının adlarını ağzına almadan önce bir değil birkaç kez düşünmesini ciddiyetle öneriyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Bugün A Spor ekranlarında 'yorumcu' sıfatıyla yorumlar yapan Levent Tüzemen isimli şahıs futbolcumuz Fred ile ilgili asılsız iddialarda bulunmuştur.

Geçtiğimiz sezon üstlendiği kulüp savunucusu ve sözcüsü rolünü bu sezon da üzerine koyarak yalan ve algılarla sürdürmeye çalışan Levent Tüzemen, bugün katıldığı yayında da tamamen yalan olan algı oyunlarına devam etmiştir.

Canlı yayında milyonların gözü önünde meydana gelen bu olay, Türk spor medyasındaki bazı isimlerin üstlendikleri manipülatif rolün en açık göstergesidir.

Yayın sırasında, aynı kanalın bir başka yetkilisi tarafından açıkça ortaya konan gerçeklerle ilgili şahsın düştüğü acınası durumun ibretlik olduğunu vurguluyor;

Bu şahsın Kulübümüz ve değerleri hakkında konuşmaktan imtina etmesini beklediğimizi,

Zorunlu kalmadıkça Kulübümüz hakkında konuşmamasını,

Fenerbahçe Spor Kulübü'nü, sporcularının adlarını ağzına almadan önce bir değil birkaç kez düşünmesini ciddiyetle öneriyoruz."