Fenerbahçe'de yeniden başkanlığa seçilen Ali Koç: Yeni döneme yelken açıyoruz

Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen kongre sonrasında açıklamalarda bulunan Koç, sözlerine eski ve yeni yönetiminde bulunan kişiler ile kongrede emeği bulunan herkese teşekkür ederek başladı.

Önümüzdeki sezondan itibaren sporun rengini sarı-lacivert yapmayı hedeflediklerini belirten Koç, "Yeni döneme yelken açıyoruz. Geride kalan 3 yılda doğrusuyla yanlışıyla büyük deneyimler ve tecrübeler kazandık. Ne yaparsak yapalım futbolda başarı olmadığı taktirde diğerleri gölgede kalıyor. Bana göre futbolda her yıl her sezon belli bir aşama kaydettik. Belli yanlışlardan arındık, belli doğruları daha fazla yaptık. Kadromuz yüzde 70 hazır, bazı dokunuşlara ihtiyacı var. Sadece kadronun hazır olması yetmiyor. Kadro kalitesinin yanı sıra Samandıra'da da birbiriyle uyum içinde çalışan kişilerin olduğu, Fenerbahçe'nin ne anlama geldiğinin iyi bilindiği, çok özlediğimiz ruhu tekrar canlandıracak ortam başarıyı yakalamak için olmazsa olmazımızdır." ifadelerini kullandı.

Eksikler olsa dahi iyi bir aile ortamının başarıyı getireceğine inandığını anlatan Koç, şöyle devam etti:

"İnanmışlığın birçok eksiğin üstünü örttüğünü çok kez yaşadık. Yegane arzumuz bu sinerjiyi ortaya çıkarmak, tek vücut hedefe kitlenmek. Bu sezon ve önümüzdeki yıllarda bu ortamı, sinerjiyi sağladığımızda göreceksiniz başarı gelecektir. Futbolcularımızın en itici gücü her zaman taraftarlarımız olmuştur. Önümüzdeki sezon Allah'ın izniyle kısıtlamaların bir kısmını geride bırakarak bu tribünlerde tekrar çubukluya destek olacağız, moral vereceğiz. Geride kaldıklarında öne geçmek için ihtiyaçları olan enerjiyi onlara aktaracağız. Bu camianın sahip olduğu ruhu onlara göstereceksiniz. Önce taraftarlarımız tek vücut takım halinde hareket edecek. Fenerbahçe formasını giyen tüm sporcularımız takım olmanın ne olduğunu sizden öğrenecek, formanın sorumluluğunu kavrayacak ve hakkını sonuna kadar verecek."

"Fenerbahçeliler zor günde vereceği mesajı çok iyi bilir"

Ali Koç, yaşadıkları bu zor günlerde kongre üyelerinin birlik ve beraberliğinin kendilerini fazlasıyla umutlandırdığını dile getirdi.

Tek adaylı bir seçime katılım oranının kendilerini çok mutlu ettiğini vurgulayan Koç, şunları aktardı:

"Son birkaç günde yaşananlardan sonra bugün burada sergilemiş olduğunuz duruş, gösterdiğiniz hassasiyet, vermiş olduğunuz reaksiyon camiamızın birlik ve beraberliği açısından bizi fazlasıyla umutlandırmıştır. Fenerbahçeliler zor günlerde vereceği mesajı çok iyi bilir. Bu genel kurulda da o mesajlardan birini en net şekilde verdiğiniz. Gerektiği zaman kongre üyeleri bu camiaya nasıl sahip çıkacaklarını, başkanlarına geçmişte olduğu gibi nasıl sahip çıkacaklarını bugün de gösterdiler. Bugünden sonra sen, ben, o demeden sadece biz dediğimiz sadece Fenerbahçe'miz dediğimiz sadece Fenerbahçe'nin çıkarlarına hizmet ettiğimiz yeni bir dönem olmasını temenni ediyorum."

Taraftarların kendilerine verdiği sorumluluğun çok büyük olduğunu ifade eden Koç, "Aydınlık geçmişimiz, aydınlık geleceğimiz, gurur duyulası yarınlarımız için yan yana omuz omuza olacağız. Yarın geç, biz bugün bu başlangıcı burada hep beraber yapıyoruz. Her zaman olduğu gibi yapacak çok işimiz var. Fenerbahçe için üstlenecek çok sorumluluğumuz var. Bu camianın desteğinin taraftar güveninin sorumluluğu çok büyük. Bu sorumluluğu yerine getirmek için neler yapmamız gerektiğini biliyoruz. Bu sevgiye, güvene, inanca layık olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." diye konuştu.

"Fenerbahçe'miz futbolda hak ettiği yere gelecek"

Ali Koç, futbolda hak ettikleri yere geleceklerine inandığını belirtti.

Yakında güzel günlere kavuşacaklarını dile getiren Koç, "Fenerbahçe'miz futbolda hak ettiği yere gelecek, getireceğiz. Hep beraber inşallah seneye bu zaman hala Fenerbahçe'mizin şampiyonluğunu kutladığımız bir süreç yaşarız. Vazgeçmek yok, güzel günler yolda. Güzel yarınlar çok yakında." şeklinde konuştu.

Futbol şubelerini bir araya getirmek amacıyla 130 dönümlük bir arazi için başvuru yaptıklarını bildiren Ali Koç, "A takım ile altyapının bir olduğu bir akademi kurma sözü vermiştik. Nasıl bu stat Türkiye Cumhuriyeti için bir örnek teşkil ettiyse bu öyle bir akademi olacak ki sadece Türkiye'de değil yurt dışında da emsal olacak. Bunun için mimarı dizayn çalışmaları ve kaynak hazır. En azından 7 milyon avrosu hazır. Daha fazla para gerekirse ben şahsen temin edeceğimi biliyorum. Buraya kazmayı vurduğumuz andan 1 sene sonra yani devletimiz yaptığımız başvuruyu onayladığı taktirde 1-2 ay içinde önümüzdeki sezona yetişmemesi için hiçbir sebep yok. Buradan devlet yetkililerimize sesleniyorum, lütfen işlemleri hızlandıralım. Samandıra'ya 3-4 dakika uzaklıktaki bu araziyi bizlere tesis etmeniz için camiam adına ricada bulunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu tesisleri yapmaları durumunda Dereağzı Tesisleri'nin sporcu fabrikasına dönüşeceğine inandıklarını vurgulayan Koç, "Önümüzdeki sezon barışçıl tutumumuzdan, iş birliği anlayışımızdan, Türk futbolunu geliştirmek için ihtiyaç duyulan birliği kaybetmeden ama art niyetli saldırılara misliyle karşılık vereceğimizi şimdiden bilmenizi istiyorum. Bugün birlik beraberlik gerektiğinde sizler neler yaptığımızı çok iyi gösterdiniz. Biz de bu zihniyete karşı nasıl reaksiyon gösterilir bunu fazlasıyla göstereceğiz. İnşallah buna mecbur kalmayız." ifadelerini kullandı.

Ali Koç, daha sonra yönetim kuruluyla Fener Yolu'nu gezdi.