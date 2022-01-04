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Spor Fenerbahçe'de yeni sezon mesaisi
Spor

Fenerbahçe'de yeni sezon mesaisi

Hala hocasız olan Fenerbahçe, yeni sezon çalışmalarını bugün de Zeki Murat Göle gözetiminde sürdürdü.

Yeniakit Publisher
2022-01-04 15:55:00 -
Fenerbahçe'de yeni sezon mesaisi

Fenerbahçe, Süper Lig’de ikinci devrenin ilk maçı olan Adana Demirspor müsabakasının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Can Bartu Tesisleri’nde yapılan antrenman ısınma, çabukluk ve pas çalışmasıyla başladı. Dar alanda çift kale maçla devam eden idman, bireysel çalışmalarla sona erdi.

Luiz Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Altay Bayındır, Mergim Berisha günü bireysel saha çalışmalarıyla tamamlarken; Ferdi Kadıoğlu, Kim Min-Jae, Filip Novak, Mesut Özil ve Serdar Aziz ise bireysel çalışmalar dahilinde idmanı tamamladı.

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