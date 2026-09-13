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Spor Fenerbahçe'de yeni kriz! Acun Ilıcalı için yolun sonu
Spor

Fenerbahçe'de yeni kriz! Acun Ilıcalı için yolun sonu

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Fenerbahçe'de yeni kriz! Acun Ilıcalı için yolun sonu

Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım ile Acun Ilıcalı arasında yaşanan sert polemiğin ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yıldırım’a yakın bir grup Fenerbahçe kongre üyesi, Ilıcalı’nın kulüp üyeliğinden ihraç edilmesi talebiyle Disiplin Kurulu’na başvurdu.

Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım ile Acun Ilıcalı arasında yaşanan sert polemiğin ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yıldırım’a yakın bir grup Fenerbahçe kongre üyesi, Ilıcalı’nın kulüp üyeliğinden ihraç edilmesi talebiyle Disiplin Kurulu’na başvurdu.

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre, söz konusu üyeler hazırladıkları resmi dilekçeleri kulüp yönetimine sundu. Başvuruda, karşılıklı açıklamalarla gerilen süreç sonrası Acun Ilıcalı’nın Fenerbahçe kongre üyeliğinden çıkarılması talep edildi.

 

GÖZLER DİSİPLİN KURULU'NDA

Resmi başvurunun ardından gözler Fenerbahçe Disiplin Kurulu'na çevrildi. Önümüzdeki günlerde toplanması beklenen kurul, kongre üyeleri tarafından sunulan ihraç talepli dilekçeleri incelemeye alacak ve konuyla ilgili hukuki değerlendirmesini yapacak.

NE OLMUŞTU?

İki isim arasındaki gerginliğin temeli, Başkan Aziz Yıldırım’ın basın toplantılarında Acun Ilıcalı’yı hedef alan sert açıklamalarına dayanıyor.

Aziz Yıldırım, Ilıcalı'nın geçmişte Ülker Stadyumu'ndan loca alımı, loca talepleri ve bu süreçte yaşanan ticari/fiziki ilişkilere dair iddiaları gündeme taşımıştı. Yıldırım'ın kulüpteki loca kullanımları ve ilişkiler üzerinden yönelttiği eleştirilere Acun Ilıcalı'nın da sert yanıtlar vermesiyle polemik tırmanmış, iki taraf arasındaki ipler kopma noktasına gelmişti. Karşılıklı atışmaların ardından Yıldırım'a yakın üyeler süreci disiplin kuruluna taşıma kararı aldı.

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