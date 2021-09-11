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Spor Fenerbahçe'de Valencia gelişmesi! 17 saat...
Spor

Fenerbahçe'de Valencia gelişmesi! 17 saat...

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Enner Valencia, Ekvator Milli Takımı'ndan dönüyor. Valencia, 17 saatlik yolculuğun ardından İstanbul'da olacak.

Yeniakit Publisher
2021-09-11 09:58:00 -
Fenerbahçe'de Valencia gelişmesi! 17 saat...

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Enner Valencia, Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri’nde Ekvador’un önceki gece Uruguay deplasmanına çıktığı maçın kadrosunda yer aldı.

Fanatik'te yer alan habere göre, Valencia, oyuna 84. dakikada dahil oldu. Golcü oyuncu maçta az süre aldığı için fazla yorulmadı ancak sonrasında uzun bir yolculuğa çıktı. Enner Valencia, yaklaşık 17 saatlik yolculuk sonrası bugün İstanbul’da olacak. Vitor Pereira, öğrencisi geldikten sonra kendisiyle bir konuşma yapıp yorgunluk durumuna göre kadroya alıp almayacağına karar verecek

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