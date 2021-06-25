Fenerbahçe'de üyelik aidatlarına yapılan uçuk zam, gerginliğe neden oldu!
Üyelik aidatlarının 50 TL'den 500 TL'ye çıkarılması sonrası Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda gergin anlar yaşandı.
Fenerbahçe'de yönetim kurulu başkanı Ali Koç, yönetim kurulu ve denetim kurulu oy birliğiyle ibra edildi. Genel Kurul'da üyelik aidatlarına zam yapılması bazı üyelerin tepkisini çekti.
Ali Koç, üyelerle konuştu
Üyelik aidatlarının 50 TL'den 500 TL'ye çıkarılması oy birliğiyle kabul edilirken, bazı üyeler karara büyük tepki gösterdi. Başkan Ali Koç, tepki gösteren üyelerin yanına giderek onlarla kısa süre konuştu ve olaylar fazla büyümeden yatıştırıldı.