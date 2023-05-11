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Spor Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı
Spor

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı

Yeniakit Publisher
2023-05-11 20:32:00 -
Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında 18 Mayıs Perşembe günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

Çabukluk çalışmalarıyla devam eden idmanda iki grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla tamamlandı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla Trabzonspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

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