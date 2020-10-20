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Spor Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı
Spor

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı

Yeniakit Publisher
2020-10-20 16:23:27 -
Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 6. haftasında 25 Ekim Pazar günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından futbolcular pas çalıştı.

Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

Göztepe maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Arjantinli futbolcu Diego Perotti ise takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Trabzonspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

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