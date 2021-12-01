Fenerbahçe'de Szalai gerçeği ortaya çıktı!
Fenerbahçe’de en beğenilen defans oyuncuları arasında bulunan Szalai, kendini teknik direktör Pereira’ya bir türlü kabul ettiremedi ve son dönemde hep yedek bekleyen oyuncunun gerçek durumu ortaya çıktı.
Fenerbahçe'de son dönemde forma şansı bulamayan Attila Szalai'nin neden yedek kaldığı merak konusu olmuştu.
Birçok önemli kulübün takibinde olan Macar stoper, son haftalarda Pereira’nın gözünden düştü. Portekizli teknik adamın, hatalarının yanı sıra Attila Szalai’yi ağır bulduğu gerekçesiyle oynatmadığı öğrenildi.