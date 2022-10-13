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Spor Fenerbahçe'de sürpriz Altay kararı!
Spor

Fenerbahçe'de sürpriz Altay kararı!

Fenerbahçe'de son haftalarda sergilediği performansla eleştirilen Altay Bayındır için sarı-lacivertli yönetim devreye girdi. Karagümrük maçında yediği 4 golle taraftarlar tarafından ıslıklanan Altay Bayındır için düğmeye basıldı. Avrupa'da birçok kulübün radarında olan genç oyuncu için 4 yıllık yeni sözleşme teklif edilecek.

Yeniakit Publisher
2022-10-13 17:39:00 -
Fenerbahçe'de sürpriz Altay kararı!

Fenerbahçe'de son haftalarda sergilediği performansla eleştirilen Altay Bayındır için sarı-lacivertli yönetim devreye girdi. Karagümrük maçında yediği 4 golle taraftarlar tarafından ıslıklanan Altay Bayındır için düğmeye basıldı. Avrupa'da birçok kulübün radarında olan genç oyuncu için 4 yıllık yeni sözleşme teklif edilecek.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır gelişmesi yaşanıyor. Taraftarların son maçta ıslıkladığı genç oyuncu için sarı-lacivertli yönetim harekete geçti. Altay'a yeni sözleşme önererek kendisine güvenildiğini ispatlamak isteyen Fenerbahçe yönetimi, Altay'ın menajeriyle görüşmelere başladı.

2023'TE SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Sözleşmesi 30 Haziran 2023 itibariyle bitecek olan milli kalecinin kazancı şu an için aylık 500 bin TL. Altay'a zamlı olarak 4 yıllık sözleşme teklif edecek Fenerbahçe, genç kaleciye serbest kalma maddesi koyacak.

Altay Bayındır'ın sözleşmesine 15 milyon Euro serbest kalma maddesi koymayı düşünen Fenerbahçe yönetimi, bu hamleyle birlikte genç kalecinin kafasını rahatlatmayı hedefliyor.

 

 

 

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