Sarı-lacivertli yönetim yeni sezon için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Terkin direktör Jorge Jesus ile anlaşan Fenerbahçe’nin hangi futbolcuları takibe aldığı ise merak konusu. Peki, Fenerbahçe kimle anlaştı?

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri:

Fenerbahçe'nin daha önce Çaykur Rizespor forması giyen Lincoln Henrique ile yakından ilgilendiği öğrenildi. Portekiz ekibi Santa Clara forması giyen futbolcu için takımının 3.5 milyon Euro bonservis istediği öğrenildi.

Avrupa basını, Fenerbahçe'nin Manchester United'ın Brezilyalı futbolcusu Andreas Pereira ile ilgilendiğini yazdı.

TRT Spor'un haberine göre; teknik Direktör Jorge Jesus’un talebi doğrultusunda birçok isimle görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Erison Danilo için Botafogo ile temasa geçti.

Fenerbahçe'nin isminin anıldığı bir diğer isim ise bonservisi Benfica'da bulunan ancak PSV ile kiralık sözleşmesi bulunan Carlos Vinicius... Vinicius geride bıraktığımız sezon PSV ile 23 maça çıktı ve 6 asist yaptı.

Portekiz basınında çıkan haberlere göre Jorge Jesus’un transfer listesinde Fran Navarro da bulunuyor. 24 yaşındaki santrfor, Gil Vicente formasıyla Portekiz Ligi'nde bu sezon 16 gol kaydetti.