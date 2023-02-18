  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Birleşmiş Milletlerden şaşırtan karar! İsrail'in yeni yasa dışı yerleşim kararının uluslararası hukuka aykırı

Her tahmini tutan Mert Başaran altın için üstüne basa basa uyardı: Acil önlem şart, yoksa halk yastık altına dönecek

Görünen köy kılavuz istemiyor artık! Akşener'in 28 Şubatçılığı tescillendi

Cengiz'den Kılıçdaroğlu'na olay cevap

İsrail arama kurtarma ekibi Türkiye'ye silahla girmiş! Kurtarmaya mı öldürmeye mi geldiniz?

TOGG'un fiyatıyla ilgili bomba iddia! Sürpriz rakam ortaya çıktı

Arınç'tan Erdoğan açıklaması: Namerdim

Depremzedelere tercüman oldu! Reis bizi açıkta bırakmaz

Şehit ve gazi yakınlarından çağrı! HDP’ye verilecek Hazine yardımı depremzedeye gitsin

Deniz Akkaya Haluk Levent’i bitiren son vuruşu yaptı! AHBAP yardım paralarını böyle iç etti
Spor Fenerbahçe'de oynamak 'Hayalim' demişti! Yollar ayrılıyor... Sürpriz gelişme!
Spor

Fenerbahçe'de oynamak 'Hayalim' demişti! Yollar ayrılıyor... Sürpriz gelişme!

Fenerbahçe'de sürpriz bir veda yaşandı! Sarı-Lacivertliler denemeye aldığı genç stoperi beğenmedi. Fenerbahçe 18 yaşındaki savunmacı ile yollarını ayırdı.

Yeniakit Publisher
2023-02-18 15:09:00 -
Fenerbahçe'de oynamak 'Hayalim' demişti! Yollar ayrılıyor... Sürpriz gelişme!

Fenerbahçe'de sürpriz bir veda yaşandı! Sarı-Lacivertliler denemeye aldığı genç stoperi beğenmedi. Fenerbahçe 18 yaşındaki savunmacı ile yollarını ayırdı. 

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken sürpriz bir gelişme yaşandı. Bir süredir A Takım için deneme idmanlarına çıkan genç stoper beğenilmedi. Fenerbahçe, İsrailli savunmacıyla yollarını ayırdı.

Kadrosunu güçlendirmek adına transfer hamlelerini sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşandı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Sarı-Lacivertliler, Maor Yashilirmak ile yollarını ayırdı. Akşam'a göre; 18 yaşındaki stoper bir süredir Fenerbahçe ile deneme idmanlarına çıkıyordu.

Fenerbahçe, İsrail'in Ashdod takımında forma giyen genç savunmacıyı A Takım için deneme antrenmanlarına almıştı. Bir süredir Sarı-Lacivertlilerle çalışmalarını sürdüren Maor Yashilirmak sınıfı geçemedi. Fenerbahçe, İsrailli stoper ile yollarını ayırdı.

18 yaşındaki futbolcu yaşanan bu gelişmenin ardından Ashdod'a geri döndü. Oyuncunun hem İsrail hem de Türk pasaportu bulunuyordu.

"HAYALİM FENERBAHÇE'DE OYNAMAK" DEMİŞTİ

Maor Yashilirmak geçtiğimiz dönemde verdiği bir röportajda yurt dışındaki favori takımının Fenerbahçe olduğunu söylemiş, hem kendisinin hem de babasının hayalinin Sarı-Lacivertlilerde oynamak olduğunu dile getirmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23