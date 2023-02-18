Fenerbahçe'de oynamak 'Hayalim' demişti! Yollar ayrılıyor... Sürpriz gelişme!

Fenerbahçe'de sürpriz bir veda yaşandı! Sarı-Lacivertliler denemeye aldığı genç stoperi beğenmedi. Fenerbahçe 18 yaşındaki savunmacı ile yollarını ayırdı.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken sürpriz bir gelişme yaşandı. Bir süredir A Takım için deneme idmanlarına çıkan genç stoper beğenilmedi. Fenerbahçe, İsrailli savunmacıyla yollarını ayırdı.

Kadrosunu güçlendirmek adına transfer hamlelerini sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşandı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Sarı-Lacivertliler, Maor Yashilirmak ile yollarını ayırdı. Akşam'a göre; 18 yaşındaki stoper bir süredir Fenerbahçe ile deneme idmanlarına çıkıyordu.

Fenerbahçe, İsrail'in Ashdod takımında forma giyen genç savunmacıyı A Takım için deneme antrenmanlarına almıştı. Bir süredir Sarı-Lacivertlilerle çalışmalarını sürdüren Maor Yashilirmak sınıfı geçemedi. Fenerbahçe, İsrailli stoper ile yollarını ayırdı.

18 yaşındaki futbolcu yaşanan bu gelişmenin ardından Ashdod'a geri döndü. Oyuncunun hem İsrail hem de Türk pasaportu bulunuyordu.

"HAYALİM FENERBAHÇE'DE OYNAMAK" DEMİŞTİ

Maor Yashilirmak geçtiğimiz dönemde verdiği bir röportajda yurt dışındaki favori takımının Fenerbahçe olduğunu söylemiş, hem kendisinin hem de babasının hayalinin Sarı-Lacivertlilerde oynamak olduğunu dile getirmişti.