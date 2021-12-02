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Spor Fenerbahçe'de o isim tamam!
Spor

Fenerbahçe'de o isim tamam!

Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ferdi Kadıoğlu ile büyük oranda anlaşma sağlandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 09:43:00 -
Fenerbahçe'de o isim tamam!

Fenerbahçe 'de yönetim, sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Ferdi Kadıoğlu ile bir kez daha görüşme yapacak. Takvim'in haberine göre bu görüşme sonrasında genç yıldızın sözleşmesini uzatması bekleniyor.

2018 yılında Hollanda Ligi ekibi NEC Nijmegen'den transfer edilen 22 yaşındaki yıldız, özellikle bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri çekiyor.

Fenerbahçe taraftarı sosyal medyada yaptığı yorumlarda genç yıldızın takımda kalması gerektiğini belirtiyor.

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