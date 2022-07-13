Fenerbahçe ile yollarını ayırdı! Başakşehir'den Mesut Özil bombası

Başakşehir Kulübü, Twitter hesabından başkan Göksel Gümüşdağ'ın Mesut Özil ile ilgili daha önce söylediği sözleri paylaştı. Bu paylaşım "Mesut Özil'le anlaşma sağlandı" şeklinde yorumlandı.

Başakşehir kulübü, Göksel Gümüşdağ'ın 4 yıl önce Alman gazetesi Bild'e verdiği röportajdan bir kesit kullanarak, "...birgün yollarımız Başakşehir'de kesişecek." paylaşımını yaptı.

Gümüşdağ, söz konusu röportajda şu ifadeleri kullanmıştı;

"Umarım Mesut’la yollarımız bir gün Başakşehir’de kesişir. Eğer bizde oynamak isterse onu transfer etmek için her şeyi yaparız."

Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, deneyimli futbolcu Mesut Özil ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile Mesut Özil arasındaki sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesi konusunda mutabakata varılmıştır. Mesut Özil'e kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.