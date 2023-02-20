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Spor Fenerbahçe'de Konyaspor hazırlığı
Spor

Fenerbahçe'de Konyaspor hazırlığı

Fenerbahçe, deprem felaketi nedeniyle ertelenen Konyaspor maçı hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Yeniakit Publisher
2023-02-20 20:23:00 -
Fenerbahçe'de Konyaspor hazırlığı

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başlayan idman; sahada yapılan koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam etti. Pas çalışmalarıyla süren idman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 23. haftasında 25 Şubat Cumartesi günü Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde karşılaşacağı Konyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.

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