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Spor Fenerbahçe'de Kayserispor hazırlığı
Spor

Fenerbahçe'de Kayserispor hazırlığı

Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanla devam etti.

Yeniakit Publisher
2022-03-30 19:56:00 -
Fenerbahçe'de Kayserispor hazırlığı

Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Cumartesi günü Yukatel Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.

Pas idmanıyla devam eden antrenmanda bir süre çift kale maç oynanırken, taktiksel ve bireysel çalışmalarla Fenerbahçeli oyuncular günü noktaladı.

Antrenmanın ilk bölümde takımla çalışan Atilla Szalai, ikinci bölümde ise takımdan ayrı özel program dahilinde idman yaptı.

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