Fenerbahçe'de kaleye sürpriz aday! Çok şaşıracaksınız...

Bu sezon şampiyonluktan başka düşüncesi olmayan Fenerbahçe, kaleci pozisyonunu sağlama alma hedefinde...

Fenerbahçe, Altay Bayındır'ın performansı nedeniyle kalede rekabet sağlayacak bir takviye için kolları sıvamıştı. İlk aday, PSG'li Keylor Navas olmasına rağmen Al-Nassr'ın cömert bir teklifle devreye girmesi, işi zora soktu.

INAKI PENA SÜRPRİZİ

Arayışa devam eden Sarı-Lacivertliler için İspanya'dan yeni bir iddia geldi. Sport Gazetesi, Fenerbahçe'nin hedefinde Inaki Pena'nın olduğunu öne sürdü.

KİRALIK GELEBİLİR

Yapılan haberde, Barcelona ile 23 yaşındaki kalecinin, sezon sonunda bitecek olan sözleşmeyi 2026'ya kadar uzatma konusunda anlaşma sağladıkları belirtildi. Ancak PENA'nın imzayı attıktan sonra Barça'dan ayrılarak kiralık olarak Fenerbahçe'nin yolunu tutabileceği iddia edildi.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Galatasaray 'da görev yapan İspanyol kaleci, 6'sı Süper Lig ve 2'si Avrupa Ligi olmak üzere 8 karşılaşmada görev yapmış, 11 gol yemişti.