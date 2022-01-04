Fenerbahçe'de Jorge Jesus gelişmesi

Jorge Jesus, Benfica’dan ayrıldığı andan itibaren Fenerbahçe’yle adı en fazla anılan teknik adamlardan biri haline geldi.

Tecrübeli çalıştırıcı için Brezilya şampiyonu Atletico Mineiro da devreye girdi. Hatta bu hafta Jesus’un, Mineiro ile masaya oturmak için Brezilya’ya gideceği yönünde haberler çıkmıştı. Ancak önce bu seyahat planının iptal edildiği haberi geldi. Son olarak 67 yaşındaki teknik adamın menaceri Bruno Macedo, Portekiz basınına verdiği demeçte, “Jesus, Brezilya’da ya Flamengo’yu ya da Milli Takım ’ı çalıştırır. Başka bir kulüpte görev almaz” ifadelerini kullandı.

Portekiz basını, Macedo’nun sözleri sonrası Jorge Jesus’un Fenerbahçe ’ye yakın olduğunu belirtti. Başarılı teknik adamın, kariyerine Avrupa’da devam etme ihtimalinin yüksek olduğunu ve kendisiyle şu anda sadece Sarı-Lacivertliler’in ilgilendiği kaydedildi. Haberde, taraflar arasında hazırlıkların yoğun şekilde devam ettiği yazıldı. Jorge Jesus’un Fenerbahçe ile anlaşamaması halinde sezon sonuna kadar dinlenmeyi planladığı da öne sürüldü.

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