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Spor Fenerbahçe'de İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıkları başladı
Spor

Fenerbahçe'de İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıkları başladı

Yeniakit Publisher
2020-11-03 21:46:13 -
Fenerbahçe'de İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıkları başladı

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 8. haftasında 7 Kasım Cumartesi günü İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Fraport TAV Antalyaspor maçında ilk 11'de oynayan futbolcuların bulunmadığı belirtildi.

Diğer oyuncuların ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı idmanı, pas çalışmasının ardından dar alanda yapılan çift kale maçla tamamladığı aktarıldı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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