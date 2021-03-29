Fenerbahçe'de İsmail Kartal sesleri yükseliyor

Fenerbahçe'de Erol Bulut'un görevine son verilmesinin ardından, İsmail Kartal teknik direktör olarak gündeme geldi.

BB Erzurumspor'da, göreve gelen teknik direktör İsmail Kartal ile 5 gün sonra yollar ayrıldı. Bu gelişmenin ardından Erol Bulut ile de geçtiğimiz hafta yollarını ayıran Fenerbahçe için bazı taraftarlar sosyal medyada ilginç ifadeler kullandı.

Sosyal medyada İsmail Kartal tartışması bir anda üst sıralara çıktı.

Sarı lacivertli takımda Aykut Kocaman ve Ersun Yanal döneminde yardımcı antrenörlük yapan İsmail Kartal, 2014-2015 sezonu başında Ersun Yanal'ın görevine son verilmesinin ardından takımın başına geçmiş şampiyonluk mücadelesi vermişti.

5 Nisan tarihinde Trabzon dönüşü takıma yapılan silahlı saldırı nedeniyle kaçan şampiyonluğun ardından fatura ona kesilmiş ve Kartal'ın yerine takımın başına 2015-2016 sezonu için Vitor Perreira getirilmişti.

İşte Twitter'da İsmail Kartal yorumlarından bazıları: