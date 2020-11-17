  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fenerbahçe'de Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
Spor

Fenerbahçe'de Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

Serdar Aziz, Jose Sosa, Mbwana Samatta ve Tolga Ciğerci takımla çalıştı

Yeniakit Publisher
2020-11-17 14:17:01 -
Fenerbahçe'de Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği ile 21 Kasım Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idmanda Serdar Aziz, Jose Sosa, Mbwana Samatta ve Tolga Ciğerci takımla çalıştı.

Sakat oyunculardan Gökhan Gönül ve Harun Tekin'in tedavilerine devam edildi. Sinan Gümüş ile Diego Perotti ise yenilenme çalışması ile günü tamamladı.

İdmanın ilk bölümünde pas çalışması ve koordinasyon hareketleri yapan sarı-lacivertliler, ikinci bölümde dar alanda çift kale maç oynadı.

Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yeni dönem başlıyor... Müthiş KKTC hamlesi! Şimdiden 4 devlet hazır
Dünya

Yeni dönem başlıyor... Müthiş KKTC hamlesi! Şimdiden 4 devlet hazır

Ermenilerin Dağlık Karabağ işgali son bulurken KKTC’yi de tanımanın yolu açıldı. Pakistan ve Libya da hazır. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,..
Resmen açıklandı! Yurt dışından altın, para, döviz...
Ekonomi

Resmen açıklandı! Yurt dışından altın, para, döviz...

Türkiye’de daha önce 6 kez uygulanmış olan yurt dışındaki varlıkların ülke ekonomisine girmesini hedefleyen "Varlık Barışı" yeniden yürürlü..
‘En iyi cevap Türkiye’den geldi’ diyerek başkentlerine Türk bayrağını diktiler
Dünya

‘En iyi cevap Türkiye’den geldi’ diyerek başkentlerine Türk bayrağını diktiler

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Müslümanlara yönelik ırkçı açıklamaları sonrası Orta Afrika Cumnhuriyeti'nde yaşayan halk, başkent B..
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay