Fenerbahçe'de Gazişehir Gaziantep mesaisi

Fenerbahçe'de Gazişehir Gaziantep mesaisi14 Ağustos 2019 Çarşamba 14:09
İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında 19 Ağustos Pazartesi günü Gazişehir Gaziantep'i konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmana sarı-lacivertli futbolcuların sakatlık önleyici egzersizlerle başladığı belirtildi. Çabukluk çalışmalarıyla devam eden idmanın, taktiksel çift kale maçla sonra erdiği kaydedildi.
Sarı-lacivertliler, Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıklarına bu akşam yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.
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