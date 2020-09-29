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Spor Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları
Spor

Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-09-29 14:37:16 -
Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 4. haftasında 3 Ekim Cumartesi günü Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladığı belirtildi.

Pas ve çift kale maçla devam eden antrenmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandığı aktarıldı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

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