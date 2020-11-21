  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fenerbahçe'de Erol Bulut'a sürpriz kutlama!
Spor

Fenerbahçe'de Erol Bulut'a sürpriz kutlama!

Süper Lig'deki Gençlerbirliği karşılaşmasıyla 100. maçında görev yapacak olan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'a sarı lacivertli futbolcular ve teknik heyet sürpriz bir kutlama yaptı. Kutlamada Sportif Direktör Emre Belözoğlu ile kaptanlar Gustavo ve Ozan, Erol Bulut'a 100 numaralı forma hediye etti.

Yeniakit Publisher
2020-11-21 16:11:00 -
Fenerbahçe'de Erol Bulut'a sürpriz kutlama!

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gençlerbirlği ile mücadele edecek. Bu müsabakayla sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Erol Bulut dalya diyecek. Deneyimli teknik adam, teknik direktörlük kariyerindeki 100. müsabakasında görev alacak.

Sarı-lacivertli futbolcular ve teknik heyet Erol Bulut'un 100. maçı sebebiyle kamp yapılan otelde sürpriz bir organizasyon gerçekleştirdi. Bulut'un dalya heyecanına ortak olan sarı-lacivertli kafile, özel bir pasta hazırlatarak, kutlama yaptı. Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu ile kaptanlar Luiz Gustavo ve Ozan Tufan, Erol Bulut'a 100 numaralı forma hediye etti. 

Yapılan pasta kesiminin ardından tebrikleri kabul eden Erol Bulut, sürpriz kutlama için oyuncularına teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CANLI YAYIN! Dilipak’tan flaş Alaattin Çakıcı ve Bülent Arınç açıklaması
Gündem

CANLI YAYIN! Dilipak’tan flaş Alaattin Çakıcı ve Bülent Arınç açıklaması

Gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programında, Mehmet Özmen’in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Dili..
Putin'den 'ABD ile aranızı bozacak mısınız;?' sorusuna bomba cevap
Dünya

Putin'den 'ABD ile aranızı bozacak mısınız;?' sorusuna bomba cevap

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir televizyon programında ABD ile ilişkilerin bozulup bozulmayacağına yönelik soruya "Bozuk olan ilişk..
Laikçi Seren Serengil kokuşmuş mahalleyi ters köşeye yatırdı ‘Biz Hollanda değiliz aile altüst olur’
Medya

Laikçi Seren Serengil kokuşmuş mahalleyi ters köşeye yatırdı ‘Biz Hollanda değiliz aile altüst olur’

Laikçi solak medyanın el üstünde tuttuğu Seren Serenngil, 40 yılda bir doğruları konuşarak sapkınlara tepki gösterdi. Selin Ciğerci örneği ü..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay