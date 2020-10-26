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Spor Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yeni görevi belli oluyor
Spor

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yeni görevi belli oluyor

Yeniakit Publisher
2020-10-26 17:39:06 -
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yeni görevi belli oluyor

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübünde Emre Belözoğlu'nun yeni görevi, 28 Ekim Çarşamba günü düzenlenecek basın toplantısıyla açıklanacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, futbol takımının 2020-2021 sezonu yapılanmasına dair Emre Belözoğlu ile teknik direktör Erol Bulut’un katılımıyla 28 Ekim Çarşamba günü birer toplantı ve imza töreni düzenleneceği bildirildi.

Emre Belözoğlu’nun yeni görevi ve sorumluluklarının açıklanacağı toplantının saat 14.00’te, Erol Bulut’un basın toplantısının ise saat 16.00’da Ülker Stadı 1907 Tribünü’nde gerçekleştirileceği kaydedildi.


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