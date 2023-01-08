Fenerbahçe'de durumu özetleyen kare

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray'a mağlup olan Fenerbahçe'de birçok taraftar maçın bitiş düdüğüyle birlikte, Başkan Ali Koç'a tepki gösterdi. Taraftarlar yüzünü protokole dönerek, Koç'u eleştirirken kısa süreli gerginlik de yaşandı. Ali Koç'un tepkiler sonrası yaşadığı şaşkınlık yüzüne yansıdı. Gerginlik çok büyümeden sona erdi.

Zirve yarışında ağır yara alan Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından ise sarı-lacivertli taraftarlar skora tepki gösterdi.

Ali Koç'a tepki gösterdiler

Fenerbahçe taraftarının bir bölümü protokolde maçı izleyen Başkan Ali Koç'a dönerek tepki gösterdi. Yaşananlar sonrası bazı taraftarlar ve Koç arasında gerilim yaşanırken olaylar çok büyümeden yatıştırıldı.

Fenerbahçe 4 puan geriye düştü

Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında büyük yara aldı. Sarı-lacivertliler, liderlik mücadelesinde ezeli rakibinin 4 puan gerisine düştü.