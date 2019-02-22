Fenerbahçe’de derbi hazırlıkları başladı Fenerbahçe, Zenit maçı sonrası pazartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı lig karşılaşmasının hazırlıklarına öğleden sonra yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe, Zenit maçı sonrası pazartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı lig karşılaşmasının hazırlıklarına öğleden sonra yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman salonda yapılan egzersiz hareketlerinin ardından sahada devam etti. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle süren antrenman, U21 takımının da katılımıyla yapılan çift kale maçın ardından bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, yarın tesislerde yapacağı antrenmanla derbi hazırlıklarını sürdürecek.

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