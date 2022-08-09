Fenerbahçe'de deprem etkisi oluşturacak iddia!

Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray ile girdiği yarışta kadrosuna kattığı Joao Pedro'da deprem etkisi yaratacak bir iddia ortaya atıldı.

Yeni sezona kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de kara bulutlar bir türlü dağılmıyor. Teknik direktör Jorge Jesus ile beyaz bir sayfa açan ve bu doğrultuda birçok isme imza attıran sarı-lacivertlilerin bu transfer dönemindeki en büyük imzası hiç şüphesiz Joao Pedro oldu. Transfer yarışında Galatasaray'ı alt eden Sarı-Kanarya, Joao Pedro ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Akşam'a göre; geçtiğimiz hafta İtalyan oyuncunun sakatlığına ilişkin, üst adale bölgesinde yırtık tespit edildiği açıklamasını yapan sarı-lacivertliler, oyuncunun dönüş tarihiyle ilgili bir bilgi paylaşmadı ancak sonrasında gelen haberler, yıldız futbolcunun ligin 3. haftasında Adana Demirspor ile oynanacak olan maçta sahada olacağı şeklindeydi.

"JOAO PEDRO 2, 2 BUÇUK AY YOK!"

Bu gelişmelerin ardından gazeteci Murat Özbostan, A Spor'da Joao Pedro'nun sakatlığıyla ilgili çok tartışılacak bir iddiada bulundu. "Joao Pedro'nun sakatlığı pek dillendirilmiyor ama ciddiymiş." diyen Özbostan, "Dönüş tarihi için 2, 2 buçuk aydan bahsediyorlar." ifadelerini kullandı.

Pedro'nun sakatlığının "yırtık" değil "uyluk kopması" olduğunu ileri süren Murat Özbostan, oyuncunun tahmini dönüş tarihi için ekim sonunu işaret etti. "Bir bilgi daha vereyim size," diyen Özbostan, "Joao Pedro 5 yıldır hiç ciddi bir sakatlık yaşamadı." ifadelerini kullandı.

Programdaki bir diğer yorumcu Ahmet Akcan ise Özbostan'ın iddialarıyla ilgili, "Eğer kopuksa kesinlikle dönüş tarihi o kadar sürer. Fenerbahçe'nin açıklamasını 'yırtık' diye okudum ben ama eğer kopuksa orada gerçekten uzun bir süre var." ifadelerini kullandı.

Bu sezon kasım ayında düzenlenecek Dünya Kupası için Süper Lig'e kasım ortasında 40 günlük bir ara verilecek. Eğer İtalyan futbolcunun dönüş tarihi iddia edildiği gibi ekim sonunu bulursa tecrübeli futbolcunun tam hazır hale gelmesi Dünya Kupası sonrasını bulacak.



