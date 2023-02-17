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Spor Fenerbahçe'de Crespo çıldırmış olmalı! Tam 3 katını istedi... Ezber bozan açıklama...
Spor

Fenerbahçe'de Crespo çıldırmış olmalı! Tam 3 katını istedi... Ezber bozan açıklama...

Ara transfer hamlelerini gerçekleştiren Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi bitecek isimler için de çalışmalarını sürdürürken, bu oyunculardan biri de performansıyla Sarı-Lacivertli yönetimden alkış alan Miguel Crespo. Başarılı oyuncu ile sözleşme görüşmeleri gerçekleştirilen yönetim, 26 yaşındaki oyuncunun talebi karşısında şaşkına döndü.

Yeniakit Publisher
2023-02-17 18:02:00 -
Fenerbahçe'de Crespo çıldırmış olmalı! Tam 3 katını istedi... Ezber bozan açıklama...

Ara transfer hamlelerini gerçekleştiren Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi bitecek isimler için de çalışmalarını sürdürürken, bu oyunculardan biri de performansıyla Sarı-Lacivertli yönetimden alkış alan Miguel Crespo. Başarılı oyuncu ile sözleşme görüşmeleri gerçekleştirilen yönetim, 26 yaşındaki oyuncunun talebi karşısında şaşkına döndü. 

Bu sezon şampiyonluk kupasını müzesine götürmek isteyen Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için harekete geçerken, bir yandan da takımdan gönderilecek ve sezon sonu sözleşmesi bitecek olan oyuncular için de çalışmalarına başlamış durumda.

Şu ana kadar ara transfer döneminde 3 ismi kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler, ilk olarak Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ı, ardından Jayden Oosterwolde ve Emre Demir'i kadrosuna katmıştı.

Halihazırda kadroda bulunan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan isimler için de temaslara başlayan Sarı-Lacivertli yönetim ilk olarak Portekiz'in Estoril takımından gelen Miguel Crespo ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Sözleşmesi 2024'te bitecek Miguel Crespo ile F.Bahçe yönetimi kontrat uzatmak için görüşmelere başlarken, Portekizli oyuncu 500 bin Euro olan maaşına zam istedi.

Sarı-lacivertli yöneticilerin ilk teklifi yıllık 1 milyon Euro olduğu iddia edilirken, 26 yaşındaki orta sahanın, 1.5 milyon Euro seviyesinde bir ücret beklentisi bulunduğu gelen bilgiler arasında.

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